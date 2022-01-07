سجلت الجزائر اليوم الجمعة، ارتفاعًا جديدًا في الحصيلة اليومية لعدد إصابات كورونا، بإجمالي ٤٩١ إصابة جديدة، و٧ حالات وفاة، فيما تماثل ٢٩٤ مريضًا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٢١ ألفًا و٣١٦ حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٥١ ألفا و٨٩٨ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٣٢٥ حالة، فيما يتواجد حاليا ٣١ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ١٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ١٥ ولاية ١٠ حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت، أمس الأول الأربعاء، قرارًا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.