مسؤولون أوروبيون كبار يزورون باريس مع بدء رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي

تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، اليوم الجمعة، بمناسبة بدء فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي، في ختام أسبوع حافل بالاضطرابات المحلية لماكرون.

ووجد الرئيس الفرنسي، نفسه في مأزق، في مطلع الأسبوع، عندما حل علم للاتحاد الأوروبي مؤقتا محل علم فرنسا، على قمة "قوس النصر"، في باريس، للاحتفال ببدء رئاسة فرنسا، التي تستمر ستة أشهر للتكتل.

ووصف سياسيون يمينيون تلك الإيماءة بأنها إهانة للهوية الفرنسية.

وواجه السياسي، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، أيضا رد فعل عنيفا، هذا الأسبوع، بسبب تصريحات ذكر فيها أنه بدلا من جعل لقاحات فيروس كورونا إجبارية، فإن خطته التي تتمثل في "تضييق الخناق على الأشخاص غير المطعمين"، بشكل كبير، لدرجة أنهم سيختارون الحصول على لقاحاتهم.

وتوجهت فون دير لاين إلى باريس، إلى جانب فريقها من مفوضي الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس للقاء أعضاء في البرلمان الفرنسي (المكون من مجلسي النواب والشيوخ) ووزراء فرنسيين.

وسيقدم ماكرون، الذي يعتبر من أقوى مؤيدي الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، أولويات بلاده، بالنسبة للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر الماضي، قال إن التكتل لديه تحديات بشأن الاقتصاد والتعليم والهجرة والجيش، يتعين معالجتها.