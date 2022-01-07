صحة مطروح: توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 372 مريضا بقرية الجراولة في قافلة طبية مجانية

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان، إنه تم الكشف على 372 مريضا من أهالي قرية الجراولة، من خلال قافلة طبية علاجية مجانية شاملة،مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات، حفاظا علي المواطنين والأطقم الطبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن القافلة الطبية،اشتملت على تخصصات الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة، أنف وأذن.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة ، وتم صرف العلاج اللازم، وعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، والكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وأكد أن القافلة استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.