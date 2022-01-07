تراجع معدل البطالة الأمريكي مع قفزة في الأجور الشهر الماضي

تراجع معدل البطالة الأمريكي لما دون 4%، كما قفزت الأجور الشهر الماضي، ما يضيف براهين بأنه من المتوقع أن يحفز سوق عمل محكم مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" لرفع أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير، على الرغم من نمو جدول الأجور المخيب للآمال.



ويقصد بسوق العمل المحكم سوقا تكون فيه الفرص المتاحة والوظائف الشاغرة أعلى من عدد الراغبين في شغلها.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم ، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة أن معدل البطالة انخفض إلى 9ر3% وتسارع النمو الشهري للأجور في ديسمبر الماضي.



وتم تسجيل زيادة بواقع 199 ألف وظيفة بجداول الأجور غير الزراعية في ذلك الشهر، عقب مراجعات بالارتفاع للشهرين السابقين له، بينما لم يطرأ تغيير على معدل المشاركة في القوى العاملة.



وتشير أحدث أرقام التوظيف إلى أنه على الرغم من أن سوق العمل لا يزال قويا، استمرت عوامل حدت من التوظيف طوال الخريف، كنقص في رعاية الأطفال، والمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، ومدخرات ضخمة للطوارئ، أواخر العام المنصرم .



وجاء متحور أوميكرون، الذي يتسبب في ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 لمستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، ليشكل عنصرا آخر ويشكل خطرا على وتيرة نمو التوظيف في مطلع العام الجاري.