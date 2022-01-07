محافظ قنا يشهد العرض المسرحي «حلم جميل»

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، العرض المسرحي "حلم جميل" الذى تم عرضه على مسرح قصر ثقافة قنا بطولة النجم سامح حسين، والفنانة سارة درزاوى وإخراج إسلام إمام، وذلك ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجول والذى أقيم بالمجان لأبناء المحافظة في الفترة من 4 إلي 8 يناير 2022، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح، بالتعاون بين وزارتي "الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي" والهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة قنا ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الفتاح ترك، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، والدكتورة هدى السعدى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، ووكلاء وزارات " التضامن الاجتماعى والتنظيم والادارة والطب البيطرى، وعدد من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة.

وأشاد "الداودى" بالإقبال الجماهيري من أبناء المحافظة لمشاهدة العرض المسرحي، مؤكدا أن العمل على رفع وعى الأسرة المصرية هو أحد أهم الأهداف الرئاسية التى يعمل على تحقيقها البرنامج الثقافى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذى يهدف إلى نشر الوعى وتنوير العقول وتقديم برامج توعوية تحدث تغييرا فى الفكر وتنشر الوعى الثقافى لمحاربة الأفكار الظلامية والموروثات الثقافية السلبية ونبذ العنف والتعصب الامر الذى يساهم في تطوير المجتمعات الريفية للأسر المستهدفة على مستوى قرى ونجوع المحافظة.

الجدير بالذكر ان المحافظة قامت بتنظيم اثنين من العروض المسرحية قدمتها فرقة "ولاد البلد"، فى منتصف مارس 2021 بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال, التى اطلقتها الوزارة فى شهر فبراير من نفس العام, بالتعاون مع وزارات "الداخلية و الشباب والرياضة و التضامن الاجتماعى" والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح حيث استهدفت المبادرة تقديم جميع عروضها المسرحية بالمجان فى 6 محافظات