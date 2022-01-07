قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، شعب مصر والإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية، وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير".