إبراهيم عيسى: أقباط مصر هم الأكثر أصالة وجذرية ووجودًا ورسوخًا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ أقباط مصر هم أصل مصر، مؤكّدًا أنّهم الأكثر أصالة وجذرية ووجودًا ورسوخًا في هذا الوطن.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ "المصريين جميعهم كانوا أقباطًا في عام 18 هجريًّا، ثم دخلها العرب والمسلمون، فالبعض أسلم والبعض صمّم واستمر في مسيحيته".

وأشار إلى أنّ المسيحية المصرية تنفرد بأنّ ليلة عيد الميلاد يأتي في السابع من يناير، بينما المسيحية الغربية تتعامل مع عيد الميلاد بأنه في 25 ديسمبر.

وتابع: "مصر في مسيحيتها نجدها متميزة ورائدة وذات خصوصية وتميز في الدين المسيحي كما هي في الدين الإسلامي، حيث يوجد فهم ونسخة مصرية خاصة بالإسلام".

وفي وقت سابق من الخميس، زار الرئيس السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية لتقديم التهنئة للأقباط بحلول عيد الميلاد، وألقى كلمة مقتضبة أكّد فيها أنّ مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة بلا أي تمييز أو تفرقة بين طرفي الأمة.

