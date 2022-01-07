يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز "ورشة مدرسة الديكور السينمائي للهواة يوم الاثنين الموافق ١٠ يناير الجاري، الساعة السادسة مساءا.



وقال الناقد مجدي الشحري مدير عام علي الانتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة الثقافي انه لأول مرة سوف يتم استخدام تقنية الواقع الافتراضي بورشة عمل سينمائية خاصة بالديكور ويتم تنفيذها مع المتدربين مباشرة بشكل تفاعلي من خلال نظارات الواقع الافتراضي وربطها بالواقع في فيديوهات بناء الديكورات السينمائية للمهندس شادي العناني .



ومن المقرر أن يتم ذلك بمحاضرة اعدها مهندس الديكور شادي العناني لتكون اول ورشة سينمائية تستخدم التقنيات الحديثة بشكل علمي وعملي لكي تواكب تطور السينما العالمية، ومن جانبه سوف يقوم مشرف الورشة بإختيار ١٢ متدربا من شباب الورشة لتفعيل التجربة معهم .



يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما .