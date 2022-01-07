محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال الشريف أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنسانى الذى تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان، داعياً المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، لافتاً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال ٢٤ ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.