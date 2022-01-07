مدرب السنغال: جاهزون للفوز أمام أي منافس في كأس الأمم

تحدث أوليه سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن استعداد فريقه لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر أن تنطلق الأحد المقبل في الكاميرون، مشيرًا إلى أن "نسور التيرانجا" جاهزون للفوز أمام أي منافس.

وقال سيسيه في تصريحات نقلتها شبكة "WiWSport" السنغالية: "بطولة صعبة للغاية والمنافسة ستكون قوية للغاية".

وتابع: "جميع المنتخبات جاهزة لتلك للمشاركة في أمم إفريقيا وهذا ما كان يحدث لمدة عامين، نحن بصدد المشاركة في مسابقة قوية ومثيرة للاهتمام ولكننا جاهزون لأي منافس".

واسترسل: "ندرك مدى صعوبة المنافسة ولكننا منتخب طموح أمامه جميع الخيارات للفوز بهذه البطولة ولكن يجب أن نثبت ذلك على أرض الملعب".

وكان المنتخب السنغالي لكرة القدم، اضطر إلى تأجيل رحلته للكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث تعرضت استعداداتهم للبطولة لضربة أخرى بسبب فيروس كورونا.

وثبتت إصابة ثلاثة لاعبين آخرين وستة أعضاء في الجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية.

وقد أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أسماء اللاعبين المصابين، وهم بابي سار ونامباليز ميندي ومامي ثيام.

وقال الاتحاد السنغالي إنه ثبتت إصابتهم وستة من أعضاء فريق الإدارة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، عندما كان من المقرر أن يسافر الفريق إلى الكاميرون.