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قبل كأس الأمم.. رياض محرز يعقد قرانه على عارضة الأزياء تايلور

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 4:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 4:43 ص

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم، أن اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عقد قرانه حسب الشريعة الاسلامية على عارضة الأزياء تايلور وارد، وذلك قبل مغادرته للانضمام لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

و ذكرت "ذا صن" أن الزوجان ظهر خلال الحفل بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.

وأوضح مصدر مقرب للصحيفة أن محرز وتايلور “متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج أواخر العام الماضي”، مضيفا أن “حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا”.

وأظهرت اللقطات اللي أخذت للحفل الصغير أن اللاعب الجزائري قدم خاتم هدية زفاف لتايلور قدرت قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

كما ذكرت مصادر الصحيفة أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.


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