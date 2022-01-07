يوروستات ينشر اليوم تقديراته بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر

من المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، تقديراته بشأن معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، في ظل تأثير ارتفاع الأسعار المتزايد على التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسجلت منطقة اليورو معدل تضخم بلغ 9ر4% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والتي كانت أسرع زيادة في معدل التضخم على أساس سنوي منذ عام 1997.

وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعا على مدار شهور، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره على المستهلكين في كثير من الدول.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة بنسبة 3ر4 % في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوي بواقع 2%، وهو معدل ينُظر إليه على أنه قد يسهم في تحقيق التوازن السليم بين النمو والاستقرار.