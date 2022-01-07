محمد بركات: منتخب مصر مرشح قوي للفوز بـ كأس أمم إفريقيا

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب المصري قادر على المنافسة على بطولة كأس الأمم الإفريقية بسهولة، مشيرًا إلى أن الجبلاية تقدم الدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق اللقب.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون غدا، من أجل المشاركة في نهائيات كاس أمم إفريقيا 2021.

وقال بركات في حديثه عبر قناة "المحور": "منتخب مصر يستطيع أن ينافس على بطولة كأس أمم إفريقيا بكل سهولة".

وأضاف: "يظل منتخب مصر مرشح للفوز بكأس أمم إفريقيا، نحترم الثلاثة منتخبات ولكن المنافس الرئيسي لنا هو منتخب نيجيريا، بنسبة كبيرة المباراة الأولى لن يشارك عمرو السولية، ومواجهة النسور هامة وستحدد مشوارنا في البطولة".

واسترسل: "كنا حريصين أن نحضر تدريب منتخب مصر ونتقابل مع كيروش والجلسة كانت كلها ود، وجمال علام وصل لكيروش أننا سوف نسانده وندعمه، واننا نحب المنافسة على كل البطولات".

واختتم: "كيروش قال لجمال علام منذ أن كان طفلًا في عمر 9 سنوات لا يعرف سوى اللعب على تحقيق المكسب".