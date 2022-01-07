التأمينات: لأول مرة توفير خدمات التأمين الصحي لمن تركوا عملهم قبل سن التقاعد

قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين الذين تركوا عملهم قبل سن التقاعد ومازالوا في سن العمل.

وأكد رئيس الهيئة أن تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير كافة خدماتها من الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد، وذلك استجابة لمطالب عمال مصر الذين تركوا عملهم وهم في سن العمل ويمكنهم في أي وقت إيجاد فرص عمل أخرى وأصبحوا بلا غطاء صحي فكان تحرك الدولة للوقوف على مطالبهم وضرورة حلها.

وعن كيفية اشتراك تلك الفئات، أشار رئيس الهيئة إلى أن المواطن الذي ترك العمل لأي سبب ومازال في سن العمل ويرغب بالحصول على كافة مزايا التأمين الصحي عليه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية ويسدد ٤٪ فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأميني وقيمته حاليا ٥٦ جنيها شهريا ويتم الاشتراك والتجديد سنويا ويحصل المواطن على بطاقة التأمين الصحي والتي تمكنه من الحصول على كافة الخدمات الطبية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي.

وأوضح عوض أنه ولأول مرة يتم توفير تلك الخدمة لمن تركوا أعمالهم قبل بلوغهم سن التقاعد وذلك حماية لهم من أية أخطار صحية وفي حال عودة المواطن إلى سوق العمل مرة أخرى يتم اشتراكه آليا عن طريق جهة العمل بمنظومتي التأمين الصحي والاجتماعي ويتم السداد من جهة عمله.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة أنه تم اشتراك كافة عمال المقاولات المقيدين بمنظومة التأمين الاجتماعي بمنظومة التأمين الصحي ويمكنهم الحصول على بطاقات التأمين الصحي بعد تقديم برنت تأميني الي مكتب التأمين الصحي التابع له وذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لتلك الفئات وحمايتهم من أية مخاطر صحية.

وطالب رئيس الهيئة كافة فئات العمالة غير المنتظمة بضرورة الانضمام لمنظومة التأمين الاجتماعي في ظل كل التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم لحمايتهم ويستطيع أي عامل التوجه إلى أقرب مكتب تامينات و يقوم بتقديم بطاقة الرقم القومي لبدء اشتراكه ويتمتع بكافة مزاياها ويضمن معاشا شهريا حال بلوغه سن التقاعد وفي حالة حدوث إصابة أو عجز يحصل على معاش له ولاسرته.