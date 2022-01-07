تساءل عدد كبير من المواطنين عن الدائري الأوسطي في محركات البحث، وطريقة تنفيذه، بعد الحادث الذي شهده يوم الأربعاء الماضي وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتلفيات في 13 سيارة، وأيضا لماذا لا يُحظر سير النقل عليه أسوة ببعض الطرق الدائرية الأخرى، وكيف نحد من الحوادث.

تجيب الشروق على بعض التساؤلات من خلال أحد الخبراء الأمنيين المتخصصين في المرور.

ما هو الدائري الأوسطي

الطريق الدائري الأوسطي هو أحد الطرق المحيطية في مصر ويبلغ طوله 147 كيلو مترا من طريق القاهرة/بلبيس، حتى محور الضبعة ويربط بين مدن العبور، والشروق، والمستقبل، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والشيخ زايد.

كما يرتبط الطريق الأوسطي بالدائري والدائري الإقليمي لخلق محاور مرورية جديدة للقاهرة الكبرى والأقاليم.

كيف نحد من الحوادث على الطرق السريعة؟

يقول اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن محدد السرعة في السيارات يمكنه الحد من الحوادث على الطرق السريعة. ومحدد السرعة هو تقنية لوضع حد أقصى للسرعة يدويا وفي حالة تخطي السيارة للسرعة المحددة يقوم النظام بالتدخل لإبطائها عن طريق خفض تدفق الوقود، بعد إنذار السائق.

كيف نقف على أسباب الحادث؟

يؤكد قريطم أن هناك تقنية الصناديق السوداء للشاحنات والسيارات إذا تم اعتمادها يمكن الوقوف على الأسباب الحقيقية للحوادث التي تقع على الطرق.

لماذا لا ينطبق قرار حظر النقل على الأوسطي؟

أوضح اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن هذا الطريق تم تشييده في الأساس لتسهيل حركة سير السيارات النقل ونقل البضائع، حتى لا تتوقف حركة التجارة في البلاد.

وأشار قريطم للشروق إلى أن الطريق الدائري الرئيسي لم ينطبق عليه قرار رئيس الوزراء بحظر سير النقل وتنفيذه إلا بعد افتتاح الدائري الأوسطي والإقليمي لأنهما بدائل مهمة.

وقال إن الطرق المحيطة التي تربط بين الطرق الرئيسية والدائرية ولا يوجد بها نزلات على المدن مسموح بسير النقل عليها في أي وقت لأنها تعتبر حركة تجارية لا يمكن تعطيلها، وإن كان الطريق الأوسطي به بعض النزلات البسيطة إلا أن سيارات النقل، لا يمكن أن تسلكها في وقت الحظر

قرار حظر النقل

في أواخر يونيو 2020، وزارة الداخلية أعادت تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بدءا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا.

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