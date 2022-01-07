البر الرئيسي الصيني يسجل 116 إصابة محلية العدوى بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 116 حالة إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد-19 أمس الخميس.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة، 57 حالة في شنشي و56 حالة في خنان وثلاث حالات في تشجيانج.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 58 إصابة وافدة أيضا في 13 منطقة على مستوى المقاطعة.

وتم تسجيل ست حالات جديدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في شنغهاي أمس الخميس، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 103295 حالة حتى أمس الخميس، بما فيها 3359 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 30 منها خطيرة.

وخرج إجمالي 95300 مريض من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19، وتوفي 4636 شخصا بسبب المرض.

وتم تسجيل إجمالي 45 إصابة جديدة دون أعراض أمس الخميس، منها 42 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.