تلقت الوزارة عددا من الاستفسارات من اتحاد المصريين في أوروبا بشأن أول تأمين على المصريين بالخارج.



يأتي ذلك في إطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وتواصلت وزارة الهجرة مع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج للرد على استفسارات اتحاد المصريين في أوروبا.



وكان من ضمن الاستفسارات التي أجابت عنها وزارة الهجرة، استفسار تعلق بإمكانية رفع سن مستحقي الوثيقة مع رفع سعر التأمين، خاصة أن غالبية المهاجرين تجاوز سنهم ٦٥ عاما، وهو ما ردت عليه الوزارة مؤكدة أنه من الممكن زيادة السن الذي تقوم الوثيقة بتغطيته، عقب دراسة الأمر وموافقة الجهات المعنية.



يشار إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وتم التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين، وكافة الجهات المعنية لإتمامه وتطبيقه بشكل نهائي، حيث تم بدء تطبيقه بداية من ١ يناير ٢٠٢٢، ويغطي حالات الوفاة سواء بحادث أو وفاة طبيعية.



يذكر أن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التي تسددها مجمعة التأمين في كل حالة وتفاصيل الدفع هي كالتالي:



أ‌- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.



ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.



كان اتحاد المصريين في أوروبا أثنى على تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، والذي كان يعد مطلبا دائما للمصريين بالخارج لحل أزمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لأرض الوطن، مثمنون جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لدعمهم والتواصل معهم والاهتمام بالتواصل الدائم مع المصريين بالخارج بشكل عام.