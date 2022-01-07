حماة البيئة في ألمانيا: على الحكومة حظر منح الورقة الخضراء للمحطات النووية ومحطات الغاز

طالب دعاة حماية البيئة الحكومة الاتحادية في ألمانيا مرة أخرى بمنع الخطط المثيرة للجدل التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لوضع ملصق أخضر لمحطات الطاقة النووية ومحطات الغاز.

ونشر تحالف من ثماني منظمات من بينها كومباكت والسلام الأخضر وخدمة البيئة الألمانية اليوم الجمعة مناشدة بهذا المعنى ستسلم يوم الثلاثاء المقبل لشركاء الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وقال أنتي فون بروك من اتحاد البيئة وحماية الطبيعة في ألمانيا الذي شارك في توقيع المناشدة: "الغاز والطاقة النووية ليسا من مصادر الطاقة المستدامة، ولا يصح أن تسمح الحكومة الألمانية بالتماشي مع هذا الاحتيال الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي".

وكانت لويزا نويباور الناشطة في منظمة "أيام جمعة من أجل المستقبل" قد حثت في وقت سابق الحكومة الاتحادية على رفض خطط الاتحاد الأوروبي تلك.

وقالت نويباور لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نطالب الحكومة الاتحادية برفض واضح لاقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك إلغاء ملزم لطاقة الغاز بحلول عام 2035 على أقصى تقدير".

تأتي هذه الانتقادات الحادة على خلفية اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي، الذي يمكن بموجبه تصنيف الاستثمارات في المحطات الجديدة لإنتاج الطاقة التي تعمل بالغاز على أنها صديقة للمناخ بصورة مؤقتة، بناء على طلب من ألمانيا خاصة.

كما يضيف الاقتراح اعتبار الاستثمارات في محطات الطاقة النووية – خاصة التي يخطط لإنشائها في فرنسا – على أنها خضراء في ظل ظروف معينة.