بلغاريا تؤيد حلا دبلوماسيا للأزمة في أوكرانيا

أعرب الرئيس البلغاري رومين راديف عن تأييده للتوصل إلى حل دبلوماسي في أوكرانيا، قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل غدا الجمعة لمناقشة النزاع الدائر بها.

وقال راديف اليوم الخميس " الحل للأزمة في أوكرانيا لن يأتي من خلال استخدام القوة أو التهديدات باستخدامها ". واضاف أنه بالإمكان التوصل إلى حل حقيقي بدلا من ذلك عن طريق الحوار والمزيد من الدبلوماسية.

وتابع راديف " في الوقت الحالي لايوجد تصعيد للأزمة في أوكرانيا"، رغم مزاعم أمريكية بتعزيز للقوات الروسية في مناطق على طول حدودها مع أوكرانيا.

وحذر راديف من أن تصعيدا للتوتر لن يزعزع استقرار " منطقتنا فحسب ولكن كل أوروبا أيضا".

ونفى راديف أيضا أنه تم مطالبة بلغاريا بقبول نشر لقوات الناتو على أراضيها ،ووصف تكهنا يتردد على نحو مستمر عن مثل هذا الطلب من جانب وسائل الإعلام البلغارية بأنه " مبالغ فيه".

وبلغاريا عضو في الناتو منذ عام 2014.

وتم إعادة انتخاب راديف لولاية ثانية رئيسا لبلغاريا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021، ويعتبر متعاطفا مع روسيا.