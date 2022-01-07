عيّنت الولايات المتحدة أمس الخميس الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد، الذي تناول ملف العلاقات المتذبذبة مع تركيا، مبعوثًا للتعامل مع أزمتي السودان وإثيوبيا بعد استقالة جيفري فيلتمان.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن سفير واشنطن لدى أنقرة المنتهية ولايته والذي يمتلك خبرة طويلة في منطقة الشرق الأوسط، سيتولى منصب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى القرن الإفريقي.

وأفاد بلينكن في بيان أن "خبرة السفير ساترفيلد الدبلوماسية الممتدة منذ عقود وعمله في ظل بعض نزاعات العالم الأكثر صعوبة، ستكون أساسية لجهودنا المتواصلة لدعم السلام والازدهار في القرن الإفريقي وتحقيق مصالح الولايات المتحدة في هذه المنطقة الاستراتيجية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيحل بذلك مكان فيلتمان، الذي استقال لدى زيارته إثيوبيا في مسعى للتشجيع على عقد محادثات سلام لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عام، وذلك في أعقاب انسحاب قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وذكر بلينكن بأن فيلتمان، وهو دبلوماسي مخضرم أيضا تولى في الماضي منصبا رفيعا في الأمم المتحدة، كان ينوي البقاء في المنصب لأقل من عام عندما تم تعيينه مطلع 2021.

ولكن تم التعامل مع فيلتمان بطريقة تفتقد إلى اللباقة الدبلوماسية في أكتوبر عندما اتخذ قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارات بحل مجلسي السيادة والوزراء بعد مغادرة المبعوث الأمريكي البلاد من دون أي تحذير مسبق على ما يبدو.

وتأتي استقالة فيلتمان بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء السوداني المدني عبد الله حمدوك.

وتولى ساترفيلد ملف العلاقة الدبلوماسية التي تعد غاية في الحساسية بين الولايات المتحدة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أثار حفيظة واشنطن عبر شرائه أسلحة من روسيا.

ووصل ساترفيلد إلى أنقرة عام 2019، قبل وقت قصير من إصدار الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب أمرا مفاجئا بسحب قوات بلاده من سوريا، كان يطالب به إردوغان.

وكان ساترفيلد، صاحب الخبرة الطويلة في مصر وليبيا، من بين عدد قليل من الشخصيات التي عيّنها ترامب وأبقاها الرئيس الحالي جو بايدن في مناصبها لدى توليه السلطة.

وترك منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا بعدما ثبّت مجلس الشيوخ خليفته جيف فليك.