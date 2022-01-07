مولر يشعر بالارتياح مع استئناف الدوري الألماني

يشعر توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بالارتياح بشأن استئناف منافسات الدوري الألماني اليوم الجمعة رغم أن فريقه يفتقد العديد من أعضائه بسبب فيروس كورونا.

وقال مولر في مقطع فيديو نشره النادي قبل مواجهة ضيفة بوروسيا مونشنجلادباخ :"أرى الموقف كله ليس مثيرا".

وأضاف :"بطبيعة الحال، ليس هذا الوضع الأفضل، هذا واضح، ولكن بالطبع امتد هذا للوضع برمته: قائمة المباريات، البداية في الأسبوع الأول من يناير ومن ثم، موقف فيروس كورونا العالمي الذي انتشر بعض الشيء".

وستقام أول مباراة بعد عطلة شتوية استمرت ثلاثة أسابيع بدون جمهور على ملعب أليانز أرينا، وسط ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا.

ويفتقد بايرن ميونخ تسعة لاعبين، وبينهم الحارس مانويل نوير، أمام مونشنجلادباخ، الذي سيفتقد هو الآخر لأربعة لاعبين بعد ثبوت إصابتهم بكورونا.

وقال مولر إن بعض اللاعبين "من الممكن ألا يلعبوا في مراكزهم المفضلة، ولكن مازال لدينا العديد من اللاعبين الدوليين، أو ببساطة أفضل اللاعبين على أرض الملعب".

وستتكون دكة بدلاء بايرن ميونخ بشكل كبير من لاعبين شباب، حيث يسعى الفريق إلى الحفاظ على فارق التسع نقاط بينه وبين بوروسيا دورتموند، الوصيف، الذي يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت غدا السبت.

ويسعى بايرن إلى تعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.