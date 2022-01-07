ماكرون يدعو إلى الحوار مع روسيا مع بداية رئاسة بلاده لمجلس أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية فترة رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى تبادل مكثف لوجهات النظر مع روسيا.

وقال ماكرون، اليوم الجمعة، على هامش زيارة أورزولا فون دير لاين إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي في باريس: "أعتقد أن على الاتحاد الأوروبي إجراء حوار مع روسيا".

وأوضح ماكرون أن إجراء الحوار لا يعني تقديم تنازلات.

وأضاف قائلا إنه يعني أولا وقبل كل شيء تقييم الاختلاف في الرأي ومحاولة تشكيل المستقبل.

كان ماكرون منفتحا أيضا على التحدث مع روسيا بشأن الاتفاقيات الجديدة للحد من مخاطر الصواريخ متوسطة المدى والأسلحة النووية.

كما أشار أثناء ذلك إلى إنهاء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بعد تخلي الولايات المتحدة عن الأنظمة الأرضية القادرة على إطلاق أسلحة نووية متوسطة المدى.

وأضاف أنه بسبب هذا "القرار الأحادي" لم تعد أوروبا مشمولة بالمعاهدة.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنها ستعمل مع ماكرون على بلورة فكرة إنشاء هيكل أمني أوروبي وطرحها على الطاولة خلال رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر.

وقال ماكرون إن الأمر متروك للأوروبيين أنفسهم لاقتراح الهيكل الأمني الذي يريدونه.

يعتبر مقترح ماكرون ذا أهمية خاصة على خلفية المطالب الروسية بعقد اتفاقيات أمنية جديدة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وكذلك على خلفية نشر روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا.

ووفقا لأجهزة المخابرات الغربية فإن نشر القوات الروسية مرتبط بمطالب موسكو ويهدف إلى تأجيج المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا من أجل إقناع الناتو بتقديم تنازلات.

لقد اعتبر الاتحاد الأوروبي حتى الآن مؤسسة لها وضعها إلى حد كبير في محادثات حل النزاعات.

يتم إجراء هذه العمليات بشكل أساسي في ما يسمى اتفاق نورماندي مع ألمانيا وفرنسا أو عبر الناتو أو بشكل ثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا.