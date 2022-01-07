تابعت إيطاليا بقلق بالغ الأحداث الخطيرة في كازاخستان، البلد الذي ترتبط به بعلاقات ودية وشراكة اقتصادية قوية، داعية إلى وضع حد فوري للعنف الذي أسفر عن سقوط ضحايا بين المحتجين وقوات الأمن.



وطالبت إيطاليا، في بيان لوزارة الخارجية، أمس، بوقف استخدام القوة والشروع في عملية وطنية لتخفيف التوتر، وذلك في إطار السيادة الكاملة و مع معايير احترام الحقوق والتعددية التي وضعتها المنظمات الدولية، وفقاً لما نقله موقع "ديكود 39" الإيطالي.



من جهته، اعتبر بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، أن ما يحدث في كازاخستان يعد مصدر قلق كبير.



وأضاف أن أكبر دولة في آسيا الوسطى تهتز لأزمة لا يمكن حلها بالقمع، ولكن عبر الإصلاحات.



كانت إذاعة "خبر 24" الحكومية في كازاخستان أفادت اليوم الجمعة، بمقتل 26 شخصا واعتقال أكثر من 3 آلاف آخرين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها مدينة ألماتي.



ونقلت الإذاعة الحكومية عن وزارة الداخلية القول إن 18 شخصا آخرين أصيبوا في الاحتجاجات.



وتتركز الاحتجاجات في مدينة ألماتي، جنوب شرقي كازاخستان.



وتعد ألماتي المركز الاقتصادي وأكبر مدن كازاخستان. وقد هاجم متظاهرون في المدينة المباني الحكومية وأضرموا النيران في سيارات، ونهبوا شركات.



وقال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في معرض تعليقه على الاحتجاجات، إنه يجب مواصلة "عمليات مكافحة الإرهاب... حتى محو المقاتلين". وقال توكاييف إنه تم استعادة النظام العام إلى حد كبير.



وتم إرسال قوات مظلية في إطار قوة لحفظ السلام، ضمن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة.



وكان رئيس كازاخستان أعلن أنه طلب من المنظمة المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ضمن احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة.