اليونان تطالب أطباء العيادات الخاصة بالعمل في المستشفيات وسط انتشار كورونا

تستعد الحكومة اليونانية لإصدار الأمر لأطباء العيادات الخاصة بالعمل في مستشفيات حكومية لتخفيف العبء المتزايد على نظام الرعاية الصحية بسبب انتشار سلالة أوميكرون شديدة العدوى من فيروس كورونا.

ويمكن لوزارة الصحة أن تقرر أيا من الأطباء تحتاج اعتبارا من 12 يناير، وأن ترسل لهم خطابا تطلب فيه منهم العمل في المستشفيات الحكومية، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الجمعة.

وأشار تقرير للإذاعة الرسمية إلى أن هناك حاجة ماسة إلى أطباء التخدير وأمراض الصدر شمالي اليونان.

واستدعت الحكومة العشرات من أطباء العيادات الخاصة للعمل في قطاع الرعاية الصحية الحكومي في سالونيكا من قبل خلال الجائحة، في نوفمبر 2021.

وأدى ارتفاع أعداد المرضى بسلالة أوميكرون إلى تكدس شديد في مستشفيات البلاد، خصوصا في المناطق الشمالية.

وارتفعت أعداد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تم تسجيل ما يتراوح ما بين 30 و 50 ألف حالة إصابة يوميا منذ بدء العام الجديد، في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة.