"الجريمة يطرح شكلاً جديداً لدراما التشويق"، هكذا وصف المخرج شريف أحدث أفلامه تأليفاً وإخراجاً، الذي بدأ عرضه في السينمات 5 يناير الجاري، ويضم الفيلم عدد من الفنانين، من بينهم أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب وماجد الكدواني ورياض الخولي، وتدور أحداثه حول مجرم خطير يهرب من مصحة نفسية، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى.



وكانت آخر أفلام شريف عرفة في السينما "الإنس والنمس"، والذي عرض في أغسطس 2021، من بطولة منة شلبي ومحمد هنيدي وعمرو عبدالجليل، وكان من تأليف شريف عرفه وسيناريو كريم حسن بشير.



على الرغم من الأعمال الكثيرة التي قدمها شريف عرفة للسينما كمخرج، إلا أنه يواجه مؤخراً بعض الانتقادات نتيجة لتوجهه لتأليف أفلامه بنفسه.



الناقد السينمائي أندرو محسن قال بعد مشاهدته لفيلم الجريمة عن إحدى مشاكل بناء الشخصيات داخل العمل: "واحدة من الأشياء المعروفة في كتابة السيناريو أن وجود الشخصيات يكون له دافع وتوظيف واضح داخل الأحداث، وإذا قمت بحذف شخصية من العمل تشعر بخلل ما، وعلى الأغلب الأفلام المكتوبة جيداً تكون شخصياتها مكتوبة أيضاً بشكل جيد".



وأضاف: "بعض الأنواع السينمائية تعتمد على وجود عدة شخصيات، مثل أفلام السرقة، أو أفلام الجريمة والغموض، وجزء من متعة النوعين خلق حالة من الشك لدى المشاهد، وطرح تساؤلات حول من القاتل أو المجرم، وإن كان معروف يكون الشك مبني على كيفية كشف المحقق لهذا الشخص والوصول له، وتكون الشخصيات الثانوية مثل خيوط تعمل على تعريف المحقق بالمجرم، كل ما ذكرته لم يحدث في فيلم الجريمة، لأننا عندما نصل إلى نهاية الفيلم نكتشف أن لدينا كثير من الشخصيات ليس لها أي تأثير على الحبكة، وهذه واحدة من المشاكل الرئيسية في الفيلم".



للمخرج شريف عرفة تاريخ سينمائي طويل، عمل فيه مع أسماء مهمة سواء على مستوى الممثلين أو المؤلفين، ومنذ بدايته قدم عدداً مميزاً من الأفلام مثل الدرجة الثالثة لـ أحمد زكي وسعاد حسني، سمع هس لـ ليلى علوي وممدوح عبدالعليم، وكلاهما من تأليف ماهر عواد، ورابعيته مع الكاتب وحيد حامد والفنان عادل إمام، وأفلام مع جيل الشباب مثل فول الصين العظيم، ولاد العم، والجزيرة، وغيرها من الأفلام.



ثمن الناقد محمود عبدالشكور في بداية حديثه لـ«الشروق»، تجربة شريف عرفة الإخراجية وتحديداً في تعاونه مع المؤلف ماهر عواد وتجربة الفيلم الموسيقي، ومع الكاتب وحيد حامد، ولكنه قال عن فيلم الجريمة:" فيلم طموح يحاول صناعة شيء جديد هذا في خانة الإيجابيات، ولكن هل هذا كافي وهل النتيجة جيدة الإجابية بالتأكيد أن النتيجة غير جيدة أو مٌرضية، هناك مشاكل في القصة والسيناريو وطريقة العرض والتشويق".



وأضاف عبدالشكور: "شريف عرفة لجأ للتأليف لأنه يريد تقديم شيء مختلف، والمزج بين أنواع مختلفة، وهو مخرج متميز لذلك يبحث عن الجديد لتقديمه، وإنما النتائج عليها الكثير من الملاحظات، وشريف عرفة المخرج أكبر بكثير من شريف عرفة المؤلف، لذلك يجب أن يكون معه كُتاب سيناريو محترفين، أو على الأقل قصص لآخرين يعمل عليها، على سبيل المثال هيتشيكوك أستاذ النوع في التشويق كان يعمل على قصص الآخرين، ومعه كثيرين يساعدوه، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع إنكار الجزء الإيجابي في اتجاه شريف نحو التأليف، ولكن لا يعني ذلك أن يألف موضوع أقل من قدراته كمخرج، فيلم الجريمة إخراجياً على مستوى التكنيك جيد جداً وصورة بصرية عالية، ولكن في النهاية سوف يخرج المشاهد يسأل ما هذا؟ وبالنسبة للتفاصيل يوجد مشاكل بالجُملة في العمل تحديداً في سرد القصة، وأيضاً فيلم الإنس والنمس به مشاكل كثيرة جداً، لأنه فيلم متأرجح بين السخرية والفانتازيا، ولم يستطع شريف كمؤلف أن يشبع كل نوع، ولكن هذا لا ينفي أهميته كمخرج وأثمن طموحه ولكن في النهاية نتعامل مع النتائج وليس الطموح فقط".



بينما اتجهت الناقدة السينمائية دعاء حلمي لتشريح حالة الفيلم وتحديد بعض مشاكله بشكل أوضح، حيث قالت في تصريحات لـ الشروق: "الفيلم مشكلته أنه بدأ بتوقع أننا أمام حالة رعب نفسي، شبح يطارد البطل، ويؤسس المخرج لأنه شيء غير حقيقي، وأنها جثة مبتلة تخرج من الماء، وإذ فجأة نكتشف أن البطلة لازالت حية، أين المنطق؟ هل يقصد أن يحقق حالة من الرعب بدون داعي؟ يوجد مشكلة أساسية في الفيلم عدم المنطقية في البناء العام، هل قاصد عمل تويستات بدون هدف؟ لكي تسبب حالة تشويق فارغ للجمهور، وبالتالي بناء العمل مضروب بالنار".



أكملت: "شيء آخر لماذا تدور الأحداث في السبعينيات، ما الهدف من توظيف الزمن؟ غير خلق صورة جذابة، لذلك شريف عرفة طول الفيلم يلعب على الجمهور لجذبه دون منطق، ومنذ متى شريف عرف يلعب على الجمهور؟ تجاوزنا عن فيلم الإنس والنمس ووضعنا مبرر أنه فيلم يخاطب فئة معينة ويستقطب الأطفال، وفي الممر غفرنا الموضوع أنه فيلم وطني، وفي الكنز كان به مشكلة ضخمة لم نكن نعلم ماذا يريد قوله في هذا الفيلم، والجريمة رابع تجربة كتابية له تحمل مشاكل، قفزات زمنية وشخصيات ليس لها أساس، شخصية منة شلبي على سبيل المثال غير مفهومة نهائياً وكأنه يكتب على الهوى، الفيلم يحتاج إعادة كتابه مرة أخرى، طول الفيلم علامات استفاهم لا تجد لها إجابات، لدينا تركيبة ممثلين رائعة، وصورة وهندسة مناظر جميلة، ولكن الأساس وهي القصة غير موفقة، لذلك شريف عرفة يحتاج إلى كاتب يصنع معه حالة توأمة تساعده على استعادة توهجه مرة أخرى، لأنه حالياً في حالة بحث عن ذاته وتجريب مستمر بين أنواع مختلفة، فهو لم يجد نفسه بعد وحيد حامد، لأنه غير مهموم بقضية أو موضوع معين لكي يبني عليه مشروعه".



فيما قال الناقد السينمائي نادر الرفاعي، المدرس بمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون:"فيلم الجريمة فيلم جيد، ودائماً الأفلام البوليسية تكون مبنية على فكرة المفاجآت المستمرة والأسرار التي يتم كشفها على مدار القصة والأحداث، وهذا الفيلم يطبق هذه الفكرة، ويلعب مع المشاهد فكرة البلوت تويست، وكسر أفق توقعاته، والكتابة بالنسبة لي كانت مفيدة للنوع الذي يقدمه الفيلم، التشويق والإثارة النفسية، وأغلب التحولات في الفيلم كانت منطقية، وإذا فكرنا في أحداث الفيلم ككل فهي قائمة على أفكار مريض نفسي ومن وجهة نظر شخص لديه اضطرابات وبالتالي ممكن أن تكون الأحداث لم تقع من الأصل أو وقعت بشكل غير مرتب لأنها هلاوس داخل عقل هذا المريض".



وأضاف: "ليس معنى أن شريف عرفة يقدم حالياً أفلام ذات طابع تجاري أن نهاجمه بشكل مستمر وندينه، والفيلم هنا غير مزعج للمشاهد إذاً لماذا نأخذ موقف ضده وهو جيد الصنع، الناقد أحيانا يحصر المخرج في مساحة معينة، فنجد البعض يقول أين شريف عرفة الذي شهدنا أعماله مع ماهر عواد أو وحيد حامد، الناقد وظيفته ليست الجلد، ومن حق أي مخرج أن يُجرب".