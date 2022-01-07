الإمارات تستضيف المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي العرب

تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الـ 19 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" الألكسو".

ويهدف المؤتمر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار والتطور واستدامة المعرفة والتقدم المعرفي والتكنولوجي.

وكانت وزارة التربية والتعليم الإماراتية قد شاركت في المؤتمر الثامن عشر الذي استضافته الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر الماضي، بوفد ترأسه الدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج.

وتضمنت توصيات مؤتمر الجزائر، دعوة "الإلكسو" للتعاون مع دولة الإمارات للاستفادة من تجربتها في منظومة التعلم الذكي، ومناقشة آليات رفع أداء المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي، وتبني مشروع تجريب آخر ما توصلت إليه المنظومة الذكية للتعلم والتي تم تطويرها منذ 2010.

وأشارت التوصيات إلى تشجيع الوحدة البحثية والأكاديمية بين الجامعات العربية، ووضع أطرها الوطنية للمؤهلات أو تحديثها ومواكبة المتغيرات للاستفادة منها في تعزيز البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتركيز على البحوث التطبيقية وتشجيع نشرها وإتاحتها، وربطها باحتياجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي العام والخاص، ودعم المشروعات النوعية الكبرى التي تنفذها "الألكسو" في مجالات توطين الذكاء الاصطناعي، والتصنيف العربي للجامعات.