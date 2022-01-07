أمريكا واليابان تعتزمان تكثيف التعاون الأمني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الولايات المتحدة واليابان تكثيف تعاونهما الأمني، وفقا لما قاله مسؤولون من كلا البلدين عقب اجتماع عبر الإنترنت للجنة الإستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية ليل الخميس.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، وفقا لما جاء في بيان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وأعاد الوزراء التأكيد على الأهمية الملحة للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان باعتباره " ركيزة للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأعرب أوستن وبلينكن عن التزامهما بالتعاون الوثيق المستمر مع نظيريهما اليابانيين لتحديث وتقوية التحالف بين البلدين.

وقال هاياشي في إيماءة إلى الطموح الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إنه أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى" أن تتحد اليابان والولايات المتحدة وتظهران القيادة" في مواجهة عدد من التحديات.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن عن بلينكن قوله إنه من المهم استخدام وسائل جديدة للرد على تهديدات الدول التي تسعى لتقويض النظام العالمي القائم على قواعد القانون ، في إشارة إلى الصين وكوريا الشمالية.