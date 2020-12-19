حرمان 3 أندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة، عن استبعاد ثلاثة اندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا العام بسبب عدم استيفائهم لشروط المشاركة في المسابقة القارية الأهم.

وقال الاتحاد القاري إنّه سحب تراخيص أندية برسيبوليس والاستقلال وجول جوهر لأنها "لم تستوف جميع المعايير الإلزامية" من دون أن يقدم أي ايضاحات، لكن المعايير واسعة وتتراوح من ضمان السلامة إلى تلبية المعايير المالية والقانونية.

يذكر أنّ برسيبوليس حلّ وصيفًا مرتين في دوري أبطال آسيا عامي 2018 و2020 بينما شارك الاستقلال في البطولة مرات عدة.