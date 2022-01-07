بدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينوي الدعوة إليه.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة إن عون التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وعرض عون مع ميقاتي " الدعوة إلى الحوار للبحث في عدد من المواضيع الأساسية التي أشار اليها في رسالته الأخيرة الى اللبنانيين، وما يمكن أن يطرح من مواضيع أُخرى تندرج في إطار التوافق الوطني المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة".

يذكر أن عون كان قد دعا في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين في 27 ديسمبر الماضي، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.