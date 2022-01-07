بطلة لاكاسا دي بابيل: متحمسة لمشاركتي في منتدى شباب العالم بعد 27 عاما من زيارتي الأولى لمصر

إيتزيار إيتونو لدينا عبد الكريم: لا أصدق أنني أتحدث مع مذيعة تتحدث العربية ومهتمة بالشخصية التي قدمتها في "لاكاسا دي بابيل"

قالت الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو، صاحبة شخصية "راكيل" في مسلسل "لا كاسا دي بابيل"، إنها ستشارك في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم منذ يومه الأول، 10 يناير الجاري.



وأضافت أنها شاركت من قبل في منتدى عن المرأة وحقوقها في إيطاليا وآخر في اليونان، لكن لأول مرة تشارك في حدث دولي بحجم منتدى شباب العالم المعني بشباب العالم واهتماماتهم ومستقبلهم، وفي مدينة شرم الشيخ الساحرة التي تتحمس جدا للتعرف عليها.



وأضافت "إيتونو" في مداخلة تليفونية لبرنامج "التاسعة" الذي تقدمه اليوم الإعلامية دينا عبد الكريم، أنها كانت قد زارت مصر عام 1995 في رحلة سياحية، لتأت مشاركتها في المنتدى بعد 27 عاما من زيارتها الأولى، متوقعة حجم التحولات والتطور الذي شهدته مصر خلال هذه السنوات، وتحولها لدولة عصرية تعتمد على التكنولوجيا، وهذا ما ستهتم بمتابعته والتعرف عليه أكثر خلال مشاركتها في المنتدى.



وعما إذا كانت تتابع النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها La Casa De Papel في مصر والمنطقة العربية، قالت إنها لا تصدق أن هذا قد حدث، فأن يصل عمل إسباني للجمهور العربي ويؤثر فيهم فهذا نجاح مذهل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لا تصدق أيضا أنها تجري حوارا مع مذيعة تتحدث العربية في التلفزيون المصري، ومهتمة بدورها في "لاكاسا دي بابيل"، واصفة إياها بالتجربة الشيقة والاستثنائية.



وحول مدى اطلاعها على الثقافة العربية وإذا كانت تتابع أي من الأعمال الفنية المصرية، قالت "إيتونو" إن عدم فهمها للغة العربية يصعب عليها متابعة أعمال فنية عربية، ولكن هذا لا يمنعها من متابعة كثير من الأخبار عن الثقافة والفن في المنطقة، كما أن مشاركتها في منتدى شباب العالم، سيتيح لها أكثر التعرف على مصر والثقافة العربية.



واختتمت "إيتونو" حديثها بالتأكيد على أنها لا تعرف موعد محدد لعرض مسلسل "برلين"، الذي تشارك في بطولته، ولكن التصوير سيبدأ اللفترة المقبلة.



كانت صفحة منتدى شباب العالم على موقع فيسبوك، نشرت قبل أيام مقطع فيديو لإيتزيار إيتونو، وهي تعلن عن حضورها فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته المقبلة التي تقام في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.