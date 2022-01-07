خليج نعمة بشرم الشيخ في ثوب جديد استعدادا لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

يجري العمل على قدم وساق بقطاع خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، ليتزين ويظهر في ثوب جديد لاستقبال ضيوف ملتقى شباب العالم، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية، ونحو 2000 شاب من 196 دولة حول العالم.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل كخلية نحل في كافة الميادين والقطاعات المختلفة، لتجميلها وتزينها، لتبدو مدينة السلام كعادتها ساحرة.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه جرى دهان ممشى خليج نعمه بأكمله بألوان مبهجة، وإعادة صيانة إنارة الأعمدة به، وقامت الكافتيريات التي توجد به بتجهيز وإعداد برامج ترفيهية لضيوف المنتدى، لكون قطاع خليج نعمة من أهم المناطق السياحية التي يتردد عليها زوار المدينة بوميًا.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات الدولية بالكامل، وجاري وضع اللمسات النهائية، كما جرى تحديد أماكن إقامة الوفود الشبابية، وأماكن إقامة الشخصيات العامة الدولية المشاركة في المنتدى، وتأمينها على أعلى مستوى.

وكانت قد أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، في بيان لها، أنه سيجري استخدام تقنيات غير مسبوقة خاصة بمجابهة فيروس كورونا، وهذه التقنيات تضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وآخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين، وتوزع أدوات التعقيم على الحضور، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، وروبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، وكافة الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى ذاتية التعقيم، لمنع انتقال العدوى في حالة ظهور حالات إصابة.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017، 2018، 2019، ويهدف المنتدى لجمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، وجرى تأجيله على مدار عامي 2020، 2021 نظرًا لظهور جائحة فيروس كورونا.