هاني شاكر ومحمد فؤاد يحضران عزاء أحمد الحجار

حرص المطربان هاني شاكر، ومحمد فؤاد، والفنان أحمد عبد العزيز، على تقديم واجب العزاء بالفنان الراحل أحمد الحجار.

ويستقبل الفنان علي الحجار، المعزين بشقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار، والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 65 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، اليوم، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكانت جنازة أحمد الحجار قد شيعت بعد ظهر الأربعاء الماضي، من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الأباجية، بحضور العديد من كبار الفنانين من بينهم الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والفنانين جمال عبد الناصر، ومنير مكرم، والإعلامي الدكتور محمد الباز، والشاعر أحمد حداد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانين يوسف إسماعيل، وعماد الراهب، ومحمد محسن، ومحمد محمود عبد العزيز، إلى جانب العديد من محبين الفنان الراحل.