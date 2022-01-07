 نيكولاس كيدج ينتظر مولوده الأول من زوجته الخامسة ريكو شيباتا - بوابة الشروق
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نيكولاس كيدج ينتظر مولوده الأول من زوجته الخامسة ريكو شيباتا

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 9:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 9:39 ص

 ينتظر الممثل الأمريكي الفائز بجائزة أوسكار نيكولاس كيدج طفله الثالث، الأول من زوجته الخامسة ريكو شيباتا.

وقال متحدث باسم الزوجين لمجلة "بيبول" يوم الخميس، " إن الوالدين المنتظرين يشعران بالبهجة ".

يشار إلى أن كيدج، الذي غير لقبة من كوبولا في بداية مسيرته الفنية من اسم عمه فرانسيز فورد كوبولا، لديه بالفعل ولدان: ويستون كوبولا كيدج 31 عاما، و كال-إل كوبولا كيدج 16 عاما، من علاقات سابقة بكل من صديقته السابقة كريستينا فولتون وزوجته السابقة أليس كيم.

وتزوج كيدج،57 عاما، من شيباتا، 27 عاما، في لاس فيجاس في شباط/فبراير من العام الماضي.

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