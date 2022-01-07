تراجعت أسعار الذهب اليوم، فى الأسواق المحلية بنحو 7 جنيهات، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 777 جنيهًا مقابل 786 جنيهًا أمس، وفق ما قاله نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.



وبحسب نجيب، انخفض عيار 24 ليسجل نحو 905 جنيها، مقارنة بـ 912 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 615 جنيها مقارنة بـ622 جنيها، وتراجع أيضا سعر الجنيه الذهب بنحو 56 جنيها ليسجل 6350 جنيها.



ومنذ جائحة كورونا، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا.



وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.



وعالميا، استقر الذهب اليوم الجمعة، قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي من المقرر أن تصدر اليوم، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر وذلك تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات، فيما يتأهب المتعاملون لرفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت أقرب.



وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر.



وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1790.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:41 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 966.50 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1872.02 دولار للأونصة.