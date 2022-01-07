قال الكاتب والمفكر الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحياة عادت إلى منطقة توشكى بفضل جهود الدولة خلال الفترة الماضية.

وأعرب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، عن إعجابه بالمشروعات والتطورات التي تشهدها الدولة وحجم التغيير الجاري على الأرض،مؤكّدًا أهمية حصول النخب المتواجدة في المحافظات على فرص متعددة.

وأوضح أنَّ استثمار منافسة أبناء الريف المصرية والمنافسة بينهم تساعد على تحقيق التطور المطلوب في محافظاتهم، مشيرًا إلى أنّ تقسيم الأحزاب السياسية على غرار ما حدث خلال فترة الرئيس السادات لن تجدي في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنّ استمرار الاستقرار المصري من أهم المبادئ التي يبنى عليها النظام السياسي، مؤكدًا وجود فارق كبير بين حقيّ التعبير السياسي والتحريض.

ورأى أنّ المجتمع المدني المصري يحتاج إلى نقلة فكرية من قبل المشاركين فيه والدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع الأهلي المصري يتسم بالقوة ويشارك في المشروع الوطني.

وعن ملف حقوق الإنسان، أكّد سعيد أن مصر اتخذت خطوات مهمة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هناك حاجة إلى إعادة نظر للدستور كونه يخلط بين القوانين والإجراءات والمبادئ الدستورية.