 أوقاف مطروح: توجيه قافلة دعوية مشتركة إلى واحة سيوة لمواجهة الأفكار المتطرفة - بوابة الشروق
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أوقاف مطروح: توجيه قافلة دعوية مشتركة إلى واحة سيوة لمواجهة الأفكار المتطرفة

كتب_أحمد سباق:
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 2:27 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 2:27 م

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن قافلة دعوية مشتركة،مع أوقاف الأسكندرية،للتوجه إلى واحة سيوة، لرفع وعي الأئمة والوعاظ هناك، وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار على أرض الواقع.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، أن القافلة تأتي تفعيلًا لدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي إلى كل أبناء مصر في مدنها وقراها ورجالها ونسائها وشبابها، وتتكون من ستة آئمة لمساجد كبيرة فى مطروح والإسكندرية.

كان وكيل وزارة أوقاف مطروح،ناقش مع آئمة إدارة الحمام،أكد إنه لأبد أن تحمل الخطب هدفا دينيا ووطنيا يعمق الهوية وتحفظ الشخصية،ويدعو للعمل وتعالج واقع الناس،وتصلح أحواله.


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