محافظ الأقصر يتفقد أعمال تبطين ترع مدينة البياضية

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تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عدد من المشروعات التنموية بمدينة البياضية، برفقة المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية.

بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال تبطين ترعة طريق المراسي وترعة المقلبية بطول 3 كيلو متر تبدأ من أمام مركز شرطة البياضية وتنتهي بمدخل قرية المطاعية، والتي تم الانتهاء من أعمال تأهيلها وتبطينها خلال 6 أشهر حسبما أكد المهندس حسام بدوي مسؤول المشروع بهندسة ري الأقصر.

كما تفقد المحافظ مدخل مدينة الأقصر من الناحية الجنوبية أسفل كوبري البغدادي على النيل حيث وجه بإعادة تأهيل كل الحدائق حول الكوبري لتظهر بالمظهر اللائق كمدخل للمحافظة، وتطوير طريق المسار السياحي وتزيينه وتهذيبه وتكثيف أعمال التجميل والتطوير للطريق بصفة مستمرة.