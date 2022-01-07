رمزي: زيارة الرئيس قاعدة رسخها في كل عيد

قال عضو مجلس النواب إيهاب رمزي، إن المشهد أمس في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة هو "مشهد عظيم ويعبر عن أن مصر كلها تحتفل بعيد الميلاد المجيد وليس الأقباط، بل هو احتفال مصري تشارك فيه الدولة بجميع مؤسساتها، وحضر نحو ثلثيّ مجلس النواب".

وأضاف في تصريحات لـ«الشروق» عقب حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي "قاعدة رسخها الرئيس في كل عيد، وهي ليست مجرد زيارة، وهي زيارة يرسخها لكل رؤساء مصر.

وقال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس خلال الاحتفالية التى تحدث فيها عن أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الحلم والأمل، والعلم والعمل، قادرة وليست غاشمة، مسالمة وليست مستسلمة، رسالة للمتشددين والحاقدين والمتربصين سواء أفراد أو جماعات أو دول تسعى لعدم الوحدة بين الشعب المصرى.

وواصل: «حضور المصريين فى القداس رسالة أن الوباء لن يكسر فرحتنا بالاحتفال، وهو رسالة أمان وطمأنة للجميع، والقداس هو رسالة إلى العالم أن مصر بمؤسساتها وشعبها تحتفل بعيد الميلاد المجيد فى وحدة وأمان».

وأكد، أن كلمة الرئيس عظيمة جدًا وأكد على أمور هامة، وكلمته هي رسالة للشعب المصري ورسالة للعالم كله، بتأكيد الرئيس أنه في بيت من بيوت ربنا، وهي رسالة للمتشددين والحاقدين والمتربصين سواء أفراد أو جماعات أو دول تسعى لعدم الوحدة بين الشعب المصري.

وواصل رمزي، أن الجمهورية الجديدة هي للجميع، وهي كل المصريين بجميع طوائفهم، ورسالة الرئيس أن الجمهورية الجديدة هي حضن لجميع الشعب المصري، بجانب رسالة الرئيس للشعب أن نستقوي ببعضنا البعض، وألا نتفرق، ونبذ الفِرقة، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة هي حلم لكل المصريين: «كل ما نحلم به قادم تحت الجمهورية الجديدة».

وتابع قائلًا، أن حضور المصريين في القداس هي رسالة أن الوباء لن يكسر فرحة المصريين بالمشاركة في القداس، وهو القداس الذي وجدنا فيه إجراءات احترازية قوية وتأمين كاملة للحضور العامة منهم والخاصة، وهي رسالة أمان وطمأنة للجميع، والحضور للتهنئة «مش تقضية واجب».

واستطرد رمزي، إن القداس هو رسالة إلى العالم أن الشعب المصري ومصر بمؤسساتها وشعبها تحتفل بعيد الميلاد المجيد في كامل أمانه، وهو عيد للمصريين جميعًا، وهناك كثيرين متربصين لمصر ولأي شكل من أشكال ضعف الروابط الاجتماعية، ولذا رسالة الاحتفال بوحدة المصريين مهمة.