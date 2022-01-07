أول تعليق من أبو جبل بعد إصابته بفيروس كورونا

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تمنى محمد ابو جبل، حارس الزمالك ومنتخب مصر، اللحاق ببعثة منتخبنا الوطني في الكاميرون استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدرب الحراس، والحارس محمد ابو جبل بفيروس كورونا مما يستدعي عزلهم عن اللاعبين وخضوعهم للعلاج حين التعافي من الإصابة.

وكتب ابو جبل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «(قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا )ان المصائب لا تأتي فرادا فاللهم لك الحمد والشكر ايجابي كورونا انا والكابتن عصام الحضري».

وأضاف: «فدعواتكم بالشفاء واللحاق بالمنتخب المصري في الكاميرون كل التوفيق للمنتخب المصري في بطولة افريقيا».

كما أعلن اتحاد الكرة استدعاء طارق سليمان، مدرب حراس المنتخب الاسبق، لحين شفاء عصام الحضري الذي سيتخلف عن بعثة الفريق التي ستسافر إلى الكاميرون غدا.