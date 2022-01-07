رئيس الاتحاد يعلن ضم ظهير الأردن ومحمود شبانة

أعلن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، عن تعاقده مع صفقتين لتدعيم صفوف زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصيلحي، في تصريحات تلفزونية، عبر قناة "اي تي سي": "نجحنا في ابرام صفقتين جديدتين في مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع عبدالله نصيب، لاعب المنتخب الأردني بعد تألقه في كأس العرب، والثاني محمود شبانة، مدافع نادي الزمالك".

وأضاف: "الجهاز الفني طلب ضم أكثر من لاعب، نجحنا في التعاقد مع اثنان حتى الآن ونعمل على إنهاء اخرى خلال أيام".

وأوضح "محمود شبانة لاعب أسوان السابق قد وقع للزمالك في الانتقالات الصيفية السابقة، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب وقف القيد للقلعة البيضاء، ونجحنا في ضمه في النهاية".

وحول كواليس انتخابات النادي والذي فاز بها بالتزكية، أكد: "سعيد لفوزي برئاسة الاتحاد السكندري للمرة الثانية بالتزكية، وأوجه الشكر للجمعية العمومية ومظهرها الحضاري، سعيد بثقة الجميع في تحملي للمسئولية".

واختتم: "مقبل على مسئولية صعبة وملف الإنشاءات على رأس قائمة أولوياتي والفريق الأول يحتاج لاستمرار حالة الاستقرار الفني والإداري لمواصلة النجاحات".