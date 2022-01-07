إثيوبيا تعلن إطلاق سراح سجناء سياسيين بارزين

أعلنت السلطات الإثيوبية إطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين البارزين المعارضين للحكومة.



وأفاد التلفزيون الرسمي الإثيوبي مساء اليوم الجمعة أنه تم الإفراج عن الصحفي إسكندر نيجا، رئيس حزب بالديراس المعارض.



وأضاف أن من المقرر إطلاق سراح الناقد للحكومة وقطب الإعلام جوار محمد صباح غد السبت.



كان القبض على كل من نيجا ومحمد تم في يوليو 2020.



كما أعلنت الحكومة إطلاق سراح ستة أعضاء قياديين من جبهة تحرير تيجراي الشعبية الذين تم اعتقالهم في بداية نزاع تيجراي في ديسمبر 2020.



كانت الاشتباكات بين الحكومة المركزية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي نشبت قبل عام تقريبا.



وأعلنت الجبهة انسحابها من المناطق المتنازع عليها في البلاد منتصف ديسمبر الماضي.



ويهدد القتال بتفكيك إثيوبيا ذات الأعراق المتعددة والتي تقع في شرق القارة الإفريقية ويبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة.