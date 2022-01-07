الجيش السويسري يحظر واتساب ويلجأ لتطبيق محلي لحماية البيانات

حظر الجيش السويسري استخدام تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب وسيجنال وتيليجرام أثناء الخدمة، مفضّلاً اللجوء إلى تطبيقات محلية، على ما أعلن الخميس ناطق بِاسم الجيش لوكالة فرانس برس.



وذكرت صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية أنّ الجيش السويسري بعث في نهاية شهر ديسمبر رسالة عبر البريد الالكتروني إلى القادة ورؤساء الأركان جميعهم، يطلب فيها اعتماد تطبيق "ثريما" السويسري للمراسلة، والامتناع عن استخدام تطبيقات أخرى للتواصل عبر الهواتف الخاصة خلال ساعات الخدمة.



وقال الناطق باسم الجيش دانيال ريست لوكالة فرانس برس إنّ هذه التوصية تنطبق "على الجميع"، ومنهم المجنّدون الذين يؤدون خدمتهم العسكرية للمرة الأولى وأولئك العائدون للمشاركة بما يُسمّى دورات تدريبية، إذ يجب على من يؤدّي خدمة عسكرية في سويسرا أن يجري تدريبات عسكرية منتظمة.



وعلى عكس تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتساب المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية (فيسبوك سابقًا)، ليس "ثريما" مجانياً، لكنّ الجيش السويسري سيغطّي تكلفة تنزيل التطبيق التي تصل إلى أربعة فرنكات سويسرية (3,85 يورو) لكل مستخدم، وفقا لشبكة يورونيوز.



وأوضح التطبيق عبر موقعه الالكتروني أنّ خدمة الرسائل الفورية صُمّمت بطريقة توفّر أقل قدر ممكن من بيانات المستخدمين.



وفي حين أنّ الاتصالات في هذا التطبيق مشفّرة من طرف إلى طرف، لا يحتاج المستخدمون إلى ربط معرفهم برقم هاتف أو بريد إلكتروني، وفق ما تذكر الشركة ومقرّها فافيكون جنوب زيوريخ، والتي يستخدم تطبيقها عشرة ملايين شخص، بينهم مليونا مستخدم يخصصونه للأعمال المهنية.