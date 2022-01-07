تقرير: مقتل 26 شخصا واعتقال أكثر من 3 آلاف في احتجاجات كازاخستان

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أفادت إذاعة "خبر 24" الحكومية في كازاخستان اليوم الجمعة، بمقتل 26 شخصا واعتقال أكثر من 3 آلاف آخرين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها مدينة ألماتي.

ونقلت الإذاعة الحكومية عن وزارة الداخلية القول إن 18 شخصا آخرين أصيبوا في الاحتجاجات.

وتتركز الاحتجاجات في مدينة ألماتي، جنوب شرقي كازاخستان.

وتعد ألماتي المركز الاقتصادي وأكبر مدن كازاخستان. وقد هاجم متظاهرون في المدينة المباني الحكومية وأضرموا النيران في سيارات، ونهبوا شركات.

وقال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في معرض تعليقه على الاحتجاجات، إنه يجب مواصلة "عمليات مكافحة الإرهاب... حتى محو المقاتلين".

وقال توكاييف إنه تم استعادة النظام العام إلى حد كبير.

ويعتزم توكاييف إلقاء خطاب أمام الشعب ظهر اليوم الجمعة.

ونشرت روسيا أمس الخميس قوات في كازاخستان، للمساعدة في وضع نهاية لأيام من الاحتجاجات الدموية المناهضة للحكومة في تلك الدولة السوفيتية السابقة التي تقع في وسط أسيا .

وتم إرسال قوات مظلية في إطار قوة لحفظ السلام، ضمن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة.

وكان رئيس كازاخستان أعلن أنه طلب من المنظمة المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ضمن احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة.

وإضافة إلى روسيا وكازاخستان، تضم المنظمة أرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان. وثمة تقارير بأن هذه الدول بصدد إرسال قوات إلى كازاخستان.