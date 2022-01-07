قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، إنّه تضرر في فترة حكم جماعة الإخوان، بعدما تعرض منزله ومكتبه للحرق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "شوفنا أيام سودة في برلمان الإخوان.. كان هناك تعمد برفض أي طلب لي، إضافة إلى تعرض لتهديدات بالقتل داخل المجلس.. قالوا لأبويا في المنيا هنموت ابنك".

وأكد رمزي وجود إرادة حقيقية لتقنين وبناء كنائس جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ البرلمان الحالي يشهد أكبر نسبة تمثيل للنواب المسيحيين، معلقًا: "مفيش نائب مسلم ومسيحي داخل البرلمان، على عكس ما كان يحدث في برلمان الإخوان".

وأكمل: "لأول مرة نرى في تاريخ مصر وكيلة مجلس الشيوخ سيدة مسيحية.. كنا بنخاف على مستقبل ولادنا، لكن النهاردة العكس لأن بكرا أفضل لكل المصريين، الأعياد المسيحية أصبحت أعياد مصرية".

