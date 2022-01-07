قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كلمة الاختراع لا تطلق على الدين، مضيفًا أن فكرة الدين الإبراهيمي مرفوضة تمامًا ولا يصح استخدامها وغير مقبولة شكلًا أو موضوعًا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين، عبر فضائية «الأولى»، اليوم الجمعة، أن هناك أفكار سبقت فكرة الدين الإبراهيمي، متابعًا أن الأديان كالألوان لا يمكن تغييرها أو استبدالها عن طريق التجديد أو إدخال معلومات غير حقيقة على ثوابت هذا الدين.



واستكمل، أن الدين مكتون في عمق الإنسان ولا يجوز زعزعة ثوابت هذه الدين من خلال الأديان التي تنشأ، مضيفًا أن ما يطلق على الدين الإبراهيمي هو يستخدم نقيض الأديان السماوية الثلاثة.



وتابع، أن فكرة الدين الإبراهيمي قدمت في المجتمع الشرقي، وهي تفكير سياسي وليس ديني، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من هذا الفكر هو هدم ثوابت الدين سواء كانت الديانة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية.