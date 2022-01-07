كاف يعلن تطبيق تقنية VAR في كل مباريات كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق في الكاميرون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الكاف على موقعه الرسمي انه لأول مرة في تاريخ توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية ، سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في جميع المباريات الـ 52 في المسابقة المقامة في الكاميرون ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع.

تنطلق البطولة يوم الأحد 9 يناير 2022 حيث تلعب الكاميرون المضيفة مع بوركينا فاسو على ملعب أوليمبي في ياوندي بالكاميرون. ستُلعب المباراة النهائية في 6 فبراير 2022 بنفس الملعب.

وكان كاف قد استخدم تقنية VAR بدءًا من ربع نهائي توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية ، مصر 2019.

ومع ذلك ، مع تقدم CAF بخطط ليس فقط لتحسين صورة التحكيم ولكن أيضًا لوجود حكام أفارقة على مستوي عالمي ، يعد تطبيق تقنية VAR في جميع المباريات الـ 52 بالكاميرون خطوة في الاتجاه الصحيح.

تتولى قائمة تضم 63 حكماً من فئة النخبة ، بما في ذلك الحكام السيدات سليمة موكاسانجا (رواندا) ، وكارين أتيمزابونج (الكاميرون) ، وفتيحة جرمومي (المغرب) وبشرى كربوبي (المغرب) ، إدارة مباريات توتال إنرجيز كأس الأمم الأفريقية ، الكاميرون 2021.

تتكون القائمة من 24 حكماً و 31 حكماً مساعداً وثمانية حكم فيديو مساعد من 36 دولة. تضم القائمة اثنين من الحكام من منطقة CONCACAFكجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين.