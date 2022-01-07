أسقف جنوب سيناء يطيب رفات الشهداء بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

نظمت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ على هامش احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، اليوم الجمعة، حفلًا لتطييب رفات الشهداء، بحضور الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقام أسقف جنوب سيناء، برفع البخور لتطييب رفات القديسين، وجرى ترديد الترانيم والصلوات خلال الحفل.



ويحرص المسئولين عن كاتدرائية السمائيين بتعقيم وتطهير الكنيسة يوميًا، لكونها مزار سياحي يتردد عليها عشرات السائحين والزائرين يوميًا، كما يجري تعقيم جميع الكنائس بكافة مدن المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.