إبراهيم عيسى: زيارات الرئيس السيسي للكاتدرائية تطور رئاسي مشكور

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجه للكاتدرائية كل عام لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد يمثل تطورًا رئاسيًّا جديدًا ومشكورًا.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن الرئيس السيسي يُحقق التوازن والمطلوب بين عناصر الأمة والمساواة والأديان.

وأشار إلى أنّ مفهوم المواطنة لا يوجد رئيس لدين لكنّ الرئيس للمواطن، مؤكّدًا أنّ الدولة هي التعدّد والتعايش والتنوع ونفي الفتنة ومواجهة "العصاب الأسود" للعناصر المتطرفة والنشاط المحموم لتفرقة الوطن وضرب الوحدة.

ولفت إلى أنّ زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية أمس الخميس، تمثّل إكمالًا لصورة الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنّ تصريحات الرئيس جاءت إيجابية ومحفزة.

وتابع: "الرئيس السيسي قال الجمهورية الجديدة هي جمهورية العلم والعمل وليس العلم والإيمان.. قال ذلك داخل كاتدرائية في يوم عيد الميلاد.. لن يفعل مثل الرئيس السادات الذي دخل في مخاصمة شديدة مع البابا شنودة في فترته".

وأمس الخميس، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية لتقديم التهنئة للأقباط بحلول عيد الميلاد.