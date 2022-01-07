كوريا الجنوبية تسجل 3717 إصابة بكورونا و45 وفاة

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سجلت كوريا الجنوبية 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 3529 حالة عدوى محلية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 657 ألفا و508 حالات.

كما أضافت البلاد 45 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5932 وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 84ر42 مليون شخص أو 5ر83% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 05ر20 مليون شخص أو 1ر39% جرعات تعزيزية.