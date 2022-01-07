جوجل تتعرض لانتكاسة لانتهاك براءة اختراع مكبرات الصوت

منيت شركة ألفابت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، الشركة الأم لجوجل، بانتكاسة كبرى بقطاعها لمكبرات صوت جوجل الذكية بعد أن وجدت جهة رقابية أمريكية أن الشركة انتهكت براءات اختراع تطالب أصلا شركة سونوس للسلع الالكترونية الاستهلاكية بأحقيتها لها.



وقضت بالفعل لجنة الولايات المتحدة للتجارة الدولية "آي تي سي" بالفعل لصالح سونوس، لكن إعادة صدور الحكم مجددا لم يؤكد سوى القرار السابق.



وستتعرض الشركة لحظر استيراد على منتجاتها بعد ستين يوما إذا لم تنفذ التغييرات المطلوبة.



وتضع القضية، التي رفعتها سونوس في عام 2020، خمس تكنولوجيات تستخدمها جوجل في الغالب بمبكرات الصوت الذكية التي تنتجها، محل خلاف.



وتتمتع أجهزة مثل "جوجل هوم" و"بيكسل" و"كرومكاست" بالقدرة على الاتصال والبقاء متزامنة مع بعضها البعض، وهي احدى الخصائص الرئيسية التي تطالب سونوس بملكيتها.



غير أن المسؤولين التنفيذيين في جوجل لا يرون أن التغييرات الطفيفة التي سيضطرون لإحداثها ستؤثر على تجربة المستخدم النهائي لها.



وتتعلق براءتان اختراع أخريان بإعداد جهاز تشغيل في نفس منطقة الشبكة اللاسلكية.



وقال متحدث باسم ممثل جوجل إنه "بينما نختلف مع قرار اليوم، نقدر لجنة التجارة الدولية بأنها وافقت على تصميماتنا المعدلة".



وأضاف أننا "سنسعى لمراجعة أخرى، ومواصلة الدفاع عن أنفسنا ضد مزاعم سونوس التافهة بشأن شراكتنا وملكيتنا الفكرية".